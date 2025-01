Projeto “Expressividades” entra na fase final com novas oficinas e exposição

O projeto Expressividades: Diversidades Humanas e Artísticas, que iniciou em julho do ano passado, está em sua etapa final, após a realização de 15 oficinas.

Nos próximos meses, novas atividades serão realizadas no Oásis Santa Ângela, em Canela, e no Centro Cultural Vila Flores, em Porto Alegre, promovendo arte, sustentabilidade e inclusão.

Em fevereiro, no Oásis Santa Ângela, exclusivamente para as vovós residentes na instituição, a professora Isabel Porazza ministrará a oficina de bordado em papel, uma técnica criativa que vem ganhando destaque no cenário artístico. Já em 23 de março, o Vila Flores, em Porto Alegre, será palco de duas oficinas: Bonecos Ressignificados, conduzida pelo produtor cultural e tecnólogo em Gestão Ambiental Cesar Cliquet, que une artes cênicas, ludicidade e sustentabilidade; e Almofadas Fuxicos, com capas de guarda-chuvas, uma proposta dinâmica para transformar guarda-chuvas descartados em almofadões versáteis, com Daiene Cliquet. “Aquele guarda-chuva que um dia te fez passar raiva agora pode virar um acessório útil, perfeito para um passeio no parque ou para a sala de sua casa”, explica a professora Daiene Cliquet, idealizadora e produtora cultural do projeto. Estas oficinas são abertas para comunidade, com vagas limitadas e serão ministradas no Centro Cultural Vila Flores fica na Rua São Carlos, 753, bairro Floresta, Porto Alegre. Para se inscrever contate pelo whatsApp 54 984000812ou link nas bio do insta @daienecliquet e @vilaflorespoa

Todas as oficinas oferecidas pelo projeto Expressividades: Diversidades Humanas e Artísticas são gratuitas, bem como os materiais utilizados durante as atividades. Essa iniciativa busca garantir a acessibilidade e inclusão de todos os participantes, proporcionando uma experiência enriquecedora sem custos, além de incentivar práticas sustentáveis por meio da reutilização criativa de materiais.

Além das oficinas, o projeto prevê uma nova exposição, com realização estimada até junho próximo, encerrando essa jornada celebrando a diversidade humana e artística, no Centro Municipal de Cultura de Gramado e no CIDICA em Canela

O projeto EXPRESSIVIDADES criado e produzido por Daiene Cliquet Artes é realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Pró-Cultura RS e SEDAC/RS.