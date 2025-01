Vestibular da Faccat será em 11 de fevereiro

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) estão com inscrições abertas para o vestibular 2025, com a prova agendada para o dia 11 de fevereiro, às 19h30, no campus. O processo seletivo oferece uma variedade de oportunidades, incluindo descontos e opções de crédito estudantil. Além disso, para participar do vestibular, os candidatos devem levar no dia da prova 4 litros de leite de caixinha, que serão doados a instituições sociais locais, incentivando a solidariedade entre os futuros estudantes. Inscrições e informações em www.faccat.br .

Como será a prova e o processo de inscrição?

O vestibular será composto por uma única prova, dividida em duas etapas. A primeira fase consistirá em uma redação, seguida por uma segunda fase com questões objetivas de Português e Conhecimentos Gerais. Após finalizar a redação, o candidato receberá o caderno de questões para a parte seguinte.

Benefícios para os aprovados

A Faccat oferece uma série de vantagens para os candidatos aprovados no vestibular. Entre os principais benefícios, está o FIES (Financiamento Estudantil) do Ministério da Educação, que possibilita o financiamento de até 97% do valor do curso.

A instituição também oferece descontos por meio de convênios com empresas e entidades. Alunos com mais de 45 anos também têm direito a um desconto de 40% nas mensalidades. A Faccat também disponibiliza o Crédito Universitário, com financiamento das mensalidades em até 12 vezes, em parceria com os bancos Bradesco, Banrisul e Sicredi.

Banco de Talentos

A Faccat se destaca ainda por seu Banco de Talentos, que facilita o ingresso dos estudantes no mercado de trabalho por meio de parcerias com empresas da região, proporcionando uma oportunidade valiosa de experiência profissional durante o curso.

SAIBA MAIS

O quê: Vestibular Faccat

Quando: 11 de fevereiro

Horário: 19h30min

Onde: no campus, localizado na Avenida Oscar Martins Rangel, 4500, bairro Fogão Gaúcho, Taquara.

Inscrição: www.faccat.br

Valor: doação de 4 litros de leite de caixinha

Texto e foto: Claucia F. da Silva