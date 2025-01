Alceu Moreira pleiteia recursos para rodovias federais da Serra Gaúcha

Em audiência com o DNIT, deputado demandou investimentos para a BR-285 e a rota Caminhos da Neve, em Bom Jesus

Consideradas estratégicas o fluxo turístico e o escoamento da produção primária da região dos Campos de Cima da Serra, a rota Caminhos da Neve, na BR-438, entre Bom Jesus e São Joaquim (SC), e a BR-285, em São José dos Ausentes, foram os temas centrais em audiência do deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) com o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão, em Brasília.

Nas tratativas, o parlamentar gaúcho demandou investimentos do governo federal para as duas rodovias, que atualmente se encontram em etapas distintas. No caso da BR-285, a solicitação do deputado Alceu é para que os recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 sejam remanejados para garantir a conclusão das obras de adequação do trecho, que liga o estado a Santa Catarina.

Com relação à rota Caminhos da Neve, o pedido é para que a execução da licitação seja priorizada: “São estradas essenciais para a economia da região, seja pela questão turística ou logística da produção local. Estaremos em cima, cobrando para que sejam prioritárias ao governo”, afirma Alceu.

Manual do Queijo Artesanal Serrano

Com o objetivo de instruir as prefeituras nos processos de habilitação e concessão dos selos Arte e Queijo Artesanal para a agricultura familiar das suas localidades, o deputado Alceu lançou um manual com orientações sobre como obter a certificação.

O parlamentar é autor da Lei nº 13.860/2019, que regulamenta a produção e venda de queijos artesanais e coloniais para todo o país. Segundo Alceu, o selo é essencial para simplificar a comercialização, gerando renda, oportunidades e tantos outros de benefícios para as pequenas agroindústrias.

O manual pode ser acessado e compartilhado pelo link a seguir: https://bit.ly/ManualQueijoArtesanal

Leonardo Ozório/Câmara dos Deputados