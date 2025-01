Canela ganha novo espaço esportivo para os amantes dos esportes de areia com a inauguração do Treiz Beach Sports

A partir do próximo dia 8 de fevereiro, Canela contará com um novo centro esportivo voltado para as modalidades de areia. O Treiz Beach Sports abrirá suas portas oferecendo uma infraestrutura completa para a prática de beach tennis, vôlei de areia e futvôlei, consolidando-se como um espaço de referência para atletas e entusiastas do esporte.

O Treiz Beach Sports é um empreendimento idealizado pelos empresários Érico Trein, sua filha Thays Trein e seu genro, Rafael Tician. Apaixonados pelo beach tennis, Rafael e Thays viram na expansão do esporte uma oportunidade para criar um espaço inovador e de qualidade em Canela.

Com essa novidade, a cidade ganha um novo ponto de encontro para atletas e entusiastas dos esportes de areia, fortalecendo ainda mais a cultura esportiva local e incentivando a prática dessas modalidades que vêm conquistando cada vez mais adeptos. Além disso, professores das modalidades poderão utilizar as quadras para qualificar ainda mais os treinamentos, aproveitando a estrutura de alto nível do complexo.

Dia Livre de Inauguração

Para marcar a inauguração, o Treiz Beach Sports promoverá um dia livre, onde esportistas e a comunidade em geral poderão conhecer e experimentar o espaço. Basta ficar ligado nas redes sociais @treizbeachsports para saber como participar

Estrutura Completa

O Treiz Beach Sports conta com duas quadras poliesportivas de areia, de tamanhos oficiais. Além disso, oferece diversas comodidades para garantir conforto e conveniência aos frequentadores:

Espaço kids

Duas copas

Espaço gourmet para confraternizações

Vestiários

Estacionamento

Guarda-volumes (guardaria)

Futuro de competições e parcerias

Em breve, o Treiz Beach Sports promoverá torneios locais em todas as modalidades disponíveis no espaço. Além disso, já está em fase de planejamento parcerias para competições regionais e estaduais, fortalecendo ainda mais a prática esportiva e incentivando a participação de atletas de toda a região.

Localização e Contato

Endereço: Rua Perimetral I, 200, Distrito Industrial – Canela (ao lado da fábrica da Dauper)

@treizbeachsports Contato: (54) 99428-8783 (WhatsApp)

Com essa iniciativa, o Treiz Beach Sports chega para impulsionar ainda mais o cenário esportivo de Canela, oferecendo um espaço moderno e bem estruturado para a prática de esportes de areia e momentos de lazer.

Beach Tennis: o esporte que cresce e conquista cada vez mais adeptos

O beach tennis vem se consolidando como um dos esportes que mais crescem no Brasil e no mundo e não é diferente na Região das Hortênsias. Combinando elementos do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton, a modalidade se destaca por ser dinâmica, acessível e altamente sociável.

Praticado em quadras de areia, o esporte atrai tanto atletas profissionais quanto amadores, sendo uma excelente opção para quem busca atividade física e lazer. Além de trabalhar diversos grupos musculares, o beach tennis melhora o condicionamento físico e proporciona momentos de diversão, tornando-se cada vez mais presente em clubes, academias e centros esportivos.

Com o aumento do número de praticantes e competições, o beach tennis já se tornou um fenômeno esportivo, e Canela entra nesse cenário com a chegada do Treiz Beach Sports, proporcionando um novo espaço para treinos, jogos e torneios, fortalecendo ainda mais a modalidade na região.