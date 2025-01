Felipe Caputo discute mobilidade e ordenamento urbano com Secretário de Trânsito

Na manhã desta quarta-feira, 29, o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, esteve reunido com o secretário de Trânsito, Transporte e Fiscalização, Adriel Buss, para tratar de demandas voltadas à mobilidade urbana e à organização do espaço público no município.

Durante o encontro, foram discutidos os seguintes temas:

– Mobilidade e acesso a serviços de saúde, com a participação online do Presidente do Crefito-5, Eduardo Freitas da Rosa. Foi debatida a criação de estacionamento rotativo ou vagas exclusivas para embarque e desembarque em áreas da saúde, facilitando o acesso de pacientes e profissionais.

– Ampliação de pontos de embarque e desembarque para aplicativos no centro da cidade, visando melhorar a circulação e oferecer mais opções para motoristas e usuários.

– Fiscalização da panfletagem de restaurantes no centro de Canela, garantindo a organização e fluidez do espaço público.

O Presidente da Câmara ressaltou a importância do trabalho conjunto com o Executivo para buscar melhorias para a comunidade e para a cidade.