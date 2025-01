Oferta de vagas na UCS pelo FIES

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) anuncia a oferta de vagas de ingresso em cursos de graduação pelo Fies – Fundo de Financiamento Estudantil. São 1.219 vagas presenciais, com período de inscrição entre 4 e 7 de fevereiro. No campus da Região das Hortênsias, em Canela, os cursos de graduação presenciais são os bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Nutrição e Psicologia e os superiores de curta duração – Hotelaria, Gastronomia, Design de Interiores e Marketing.

Os prazos divulgados pelo Ministério da Educação para se inscrever nos primeiros processos seletivos de 2025 e o número de vagas disponibilizadas por meio de cada programa na UCS devem ser conferidos pelos interessados.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (acessounico.mec.gov.br). Para participar do processo seletivo, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio. No caso do Fies, a partir de 2010.