Roda Canela lança promoção de verão com ingressos a preços reduzidos

A Roda Canela, uma das atrações mais icônicas da Serra Gaúcha, acaba de anunciar uma promoção especial para o verão de 2025. Durante o mês de fevereiro, de 01/02 a 28/02, o ingresso adulto, no valor de R$ 80,00 poderá ser adquirido por R$ 55,00. A oferta é válida para quem deseja aproveitar as férias escolares e explorar a região em um período ideal para visitar Canela e Gramado, com clima ameno, menos filas e temperaturas agradáveis.

Além de desfrutar de uma vista deslumbrante a 52 metros de altura na roda-gigante, os visitantes terão a oportunidade de conhecer um cenário mágico em meio à natureza, com uma experiência imersiva que agrada tanto crianças quanto adultos, tornando uma visita a Roda Canela ainda mais especial.

O verão na Serra Gaúcha é uma temporada única, marcada pela tranquilidade e pela beleza das paisagens, que se revelam ainda mais vibrantes nesta época do ano. Os ingressos promocionais podem ser adquiridos diretamente na bilheteria ou pelo site oficial da Roda Canela e são válidos apenas para visitas realizadas de 01 até dia 28 de fevereiro de 2025.