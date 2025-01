Últimos dias para pagar cota única do IPTU com desconto

O desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Canela pode chegar a até 10%. O pagamento pode ser feito em cota única até a próxima sexta-feira, dia 31. Os contribuintes que optarem por quitar o imposto nesta condição garantem 7% de desconto, além dos 3% de desconto concedidos para bons pagadores.

O secretário da Fazenda de Canela, José Carlos Doncatto, explica que quem está com o IPTU em dia já recebe automaticamente os 3% de desconto. “Dessa forma, somado aos 7% da cota única, garantem um desconto significativo totalizando 10%, é como se estivessem pagando uma parcela a menos”, compara.

Também é possível parcelar em até 11 vezes, sendo a primeira parcela para 15 de fevereiro. Canela conta atualmente com 26.091 imóveis cadastrados. A previsão de arrecadação em 2025, segundo a Secretaria, é de mais de R$ 58 milhões, incluindo a taxa de coleta de lixo. Para retirar o carnê, os contribuintes podem comparecer no Paço Municipal, na Rua Dona Carlinda, nº 455, no Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13h às 16h30. Ou, ainda, agilizar o processo através do banner do IPTU disponibilizado no site www.canela.rs.gov.br.