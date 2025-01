Cara de Mau, Gatzz e Scur conquistam selo Great Place To Work®

Cara de Mau, Gatzz e Scur Pizzaria – empreendimentos do Grupo Unity – conquistaram o desejado selo Great Place To Work®.A certificação é conferida apenas para as empresas que se classificam como “Excelente lugar para trabalhar no Brasil”.

Autoridade global no mundo do trabalho, o GPTW ® apoia organizações a obterem melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

Através de uma plataforma e metodologia de pesquisa que entrevista os funcionários das instituições mantendo suas identidades em sigilo, Great Place To Work® obtém respostas genuínas sobre diversos aspectos. As empresas que conquistarem as melhores notas, prezando por excelência em suas culturas e ambientes de trabalho, são certificadas e premiadas.

O CEO do Grupo Unity, Roger Wingert, destaca que a gestão de RH de Cara de Mau, Gatzz e Scur Pizzaria foca na maximização do potencial de seus colaboradores, com base na valorização do capital humano, propósito e respeito.

Nos últimos cinco anos, foram investidos, aproximadamente, R$ 500 mil em cursos de qualificação profissional para os funcionários de todos os restaurantes. Entre os treinamentos que realizaram estão “Efeito Disney”, “Excelência em Serviços e Liderança”, “Curso de Inteligência Emocional e Financeira”, “Cursos de Liderança” e “C.H.A.: Conhecimento, Habilidades e Atitudes”. “Investimos constantemente, pois acreditamos neles”, afirma o executivo, que completa: “Entendemos que eles são responsáveis diretamente pelo sucesso alcançado nos nossos empreendimentos. Se estão felizes, tudo funciona bem”.

Em 2023, com o objetivo de ter uma gestão de pessoas eficiente, o Grupo Unity implantou o Plano de Cargos e Salários, nos níveis Junior, Pleno e Sênior. “Anualmente, em agosto, os colaboradores são avaliados e, se estiverem aptos, mudam de faixa, com atualização salarial e de benefícios”, revela o CEO.

O executivo destaca, ainda, o aporte financeiro feito em um curso particular de idiomas. Os colaboradores têm acesso às aulas de língua inglesa com um professor particular, tendo uma mensalidade simbólica de R$ 20,00. O restante é custeado pela empresa. “Formamos uma turma em 2024 e vamos formar novos alunos em 2025”.

No quadro funcional composto por mais de 200 colaboradores não é raro encontrar histórias como a de Evair Borba Mombach, que iniciou sua trajetória servindo bebidas no Cara de Mau e hoje é subgerente operacional Sênior. Ou a de Marcus Vinicius Erlo que, de garçom Junior no Gatzz, foi conquistando seu espaço até chegar a maître. “Em todos os setores do grupo temos casos como estes, de profissionais que se dedicaram e foram reconhecidos por merecimento”, relata.

Na Administração, a jovem Julia Dalatea Barreto celebra a carreira que vem construindo. Ela, que começou como Menor Aprendiz, foi efetivada após dois anos. “Quando comecei, era uma menina. Iniciei no Atendimento ao Cliente e, ao longo do tempo, adquiri conhecimento e amadureci como profissional”, conta, e avalia: “Do aprendizado à criatividade, me encontrei no Marketing onde exerço a função de assistente Junior”.

Durante a pesquisa do GPTW ®, foram abordados aspectos que medem o clima no dia-a-dia, como Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem, entre outros. Na análise, apareceram respostas como “Competência na condução de pessoas e negócios”, “Apoio ao desenvolvimento profissional”, “Ausência de favoritismo”, “Justiça de tratamento”, “Orgulho do trabalho realizado individualmente e coletivamente”, “Espaço para ser espontâneo” e “Sentimento de família ou equipe”.

O índice de favorabilidade – que mede as respostas positivas – mostrou que as principais fortalezas da empresa são “Respeito: este é um lugar fisicamente seguro para trabalhar”; “Respeito: eu recebo equipamentos e recursos necessários para realizar meu trabalho”; “Orgulho: meu trabalho tem um sentido especial para mim, não é só mais um emprego” e “Orgulho: nossos clientes classificam nossos serviços e/ou produtos como excelentes”.

Na soma geral, o Grupo Unity conquistou a nota 94, que o classifica como Um Excelente lugar para trabalhar no Brasil. “O selo Great Place to Work é extremamente importante para nós porque representa o reconhecimento oficial por um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos e que prioriza a gestão das pessoas”, afirma Roger Wingert, que finaliza: “Esse selo vai muito além de um prêmio. Ele é um símbolo de excelência organizacional, que não apenas valoriza a empresa como uma marca empregadora, mas também impacta positivamente a produtividade e o sucesso do negócio”.