Equipes da Prefeitura de Canela sinalizam Rota Panorâmica

Com interdição parcial e acesso liberado somente para veículos leves, a Rota Panorâmica – estrada que liga Canela a Três Coroas – está recebendo sinalização para a orientação dos motoristas. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, estão sendo instaladas sinalizações viárias com a proibição de tráfego de veículos pesados (acima de seis toneladas) desde o entroncamento entre a Rodovia Arnaldo Oppitz e a Estada do Morro Calçado. Também haverá sinalização com a proibição de tráfego de veículos pesados, no sentido Três Coroas/Canela, na altura da ponte do Passo do Louro.

Por determinação do prefeito Gilberto Cezar, a Prefeitura, por meio das Secretarias de Governo, de Trânsito e Obras, além da Defesa Civil, está buscando alternativas para recuperação da Rota Panorâmica. Por ora, a liberação de veículos leves visa garantir o acesso mínimo aos moradores e transeuntes de maneira segura até que a via seja totalmente recuperada.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela