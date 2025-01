FACCAT: Pós-Graduação em diversas áreas

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) estão com inscrições abertas para seus cursos de pós-graduação, oferecendo uma oportunidade única para profissionais que buscam aprimorar seus conhecimentos e alavancar suas carreiras. Com programas voltados para diferentes áreas do conhecimento, os cursos têm como objetivo preparar os alunos para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e competitivo.

Entre as opções disponíveis, destacam-se:

Especialização em Gestão Inovadora e Sustentável

Especialização em Gestão Estratégica de Negócios

Especialização em Contabilidade Digital e Governança Sustentável

Especialização em Avaliação Psicológica

MBA em Controladoria e Finanças

Estética na Saúde

As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Faccat (www.faccat.br). Os cursos oferecem flexibilidade e qualidade, com uma metodologia que combina teoria e prática, além de contar com um corpo docente altamente qualificado.

Para mais informações sobre os cursos, valores e formas de inscrição, acesse www.faccat.br ou entre em contato com a Instituição pelo e-mail posgrad@faccat.br .