Festuris celebra uma nova era com os dez anos do Espaço Luxury

O Espaço Luxury, área premium do Festuris dedicada ao turismo de luxo, celebra 10 anos em 2025 com a promessa de uma experiência ainda mais exclusiva e inovadora. Sob o tema “Reimaginando o Amanhã”, o espaço convida os buyers especializados a explorar o futuro do segmento e descobrir as tendências que irão moldar o mercado nos próximos anos.

O turismo de luxo é um segmento de viagem que está em constante transformação. Experiências personalizadas e autênticas são cada vez mais valorizadas, com foco em sustentabilidade, imersão cultural, bem-estar e roteiros exclusivos. Os hotéis-boutique e serviços impecáveis continuam sendo pilares do segmento, mas com um olhar atento à responsabilidade social e ambiental.

ESPAÇO LUXURY 10 ANOS

Neste ano, o Espaço completa 10 anos de bons negócios e prospecções das marcas mais imponentes do mercado. Para exaltar a década comemorativa, a organização do espaço está preparando novidades que prometem surpreender os profissionais.

Todos que vierem para o Festuris 2025, vão encontrar um local ainda mais acolhedor e fluído, que oportuniza as conexões importantes entre os expositores de renome internacional, produtos e serviços inovadores. Neste ano, o local também terá o incremento de uma programação cultural exclusiva com foco no futuro do turismo de luxo.

“Nossa ideia é causar impacto. Estamos em um momento marcante para o Luxury, planejando um layout instigante e com experiências para quem estiver conosco. Vamos agregar novas marcas, trazer ações culturais e seguir olhando com atenção para o tema da sustentabilidade e hospitalidade”, antecipa a CEO do Festuris, Marta Rossi.

Dan Hay, Bruna Castilhos e Jardel Hay são os executivos do Espaço neste ano. O Festuris ocorre de 6 a 9 de novembro de 2025, no Serra Park, em Gramado, Rio Grande do Sul.