Pão de Judá | O Regresso do Senhor

As profecias do Antigo Testamento se cumpriram quando os profetas predisseram que Jesus, o Filho de Deus, viria para redimir os pecadores e para habilitar os homens a serem eternos. Isso tudo já aconteceu. Jesus veio à terra, viveu, morreu e ressuscitou. Os mesmos profetas também predisseram que não passariam dois mil anos sem que Jesus voltasse novamente; então, estamos na eminência de presenciar este acontecimento glorioso. Quem acertou a primeira, por que não acertará a segunda? Reflita sobre isso! Você está preparado para este momento? Você sabe quais são as exigências para ser aprovado no Tribunal de Cristo?

No Evangelho de João 8:32, Jesus disse: “E conhecereis a verdade, e ela vos libertará”. E em João 8:36, está escrito: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”. Você já investiu no seu futuro espiritual? Ainda há tempo.



Oração Obter vitória sobre o sistema do mundo

Amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, dirijo-me a Ti novamente em oração. Glorifico-Te porque toda a minha vitória e capacidade de andar de maneira agradável diante de Ti me foi dada pela Tua graça. Eu quero reivindicar minha vitória, essa que Tu me deste sobre o meu inimigo, o sistema do mundo.

Eu reconheço a influência do mundo sobre a minha natureza carnal e percebo que as mentiras de satanás e o seu poder no mundo são fortes contra mim, por isso Te peço perdão Senhor. Eu sei que não posso vencer o mundo através dos meus próprios esforços. Eu me aproprio da vitória que Tu providenciastes. Obrigado porque em Sua humanidade, o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo por mim. Obrigado por Ele ter enfrentado todas as tentações em meu lugar e por tê-las vencido. Obrigado porque Jesus Cristo morreu e derramou Seu sangue a fim de perpetuar a vitória total sobre o mundo.

Obrigado porque o sangue do Salvador Jesus me purifica nas ocasiões em que eu fracasso em vencer o mundo. Eu me aproprio da vitória do meu Senhor e a coloco firmemente contra as seduções do mundo. Também abro o meu coração para a vitória total do Espírito Santo sobre o mundo, eu confio no Senhor Jesus a fim de colocar em mim desejos que estejam acima deste mundo.

Eu confio em Ti Senhor a fim de que as seduções do mundo em mim sejam apagadas, que o Senhor Deus me guarde da falta de sinceridade. Eu não quero amar as coisas de Deus com uma parte do meu ser e as coisas do mundo com a outra. Que o Espírito Santo faça o meu coração firme no temor do Senhor. Que Jesus Cristo me torne coeso para amar ao Senhor Deus e servir a Ti, Senhor Deus, com toda a minha vontade, minha mente, minhas emoções, meu corpo e meu espírito. Obrigado por toda a minha vitória. Eu me aproprio dela, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.

Amém.

