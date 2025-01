Prefeito de Canela participa de evento com ministros federais e solicita apoio para saúde e infraestrutura

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, esteve em Porto Alegre nesta terça -feira , participando de um importante evento com a presença de ministros federais, incluindo a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O encontro integrou as ações do programa de reconstrução do Rio Grande do Sul, que busca articular estratégias para recuperação de áreas afetadas e fortalecimento de políticas públicas.

Durante a agenda, Gilberto Cezar aproveitou para reforçar um pedido de apoio direto para a saúde pública de Canela. O prefeito destacou a necessidade de investimentos federais para melhorar os serviços de atendimento à população e ampliar a infraestrutura local. “Garantir um sistema de saúde eficiente é fundamental para atender nossas demandas crescentes e oferecer qualidade de vida aos canelenses”, afirmou.

Outro ponto importante levado pelo prefeito foi a solicitação de suporte para a recuperação da Rota Panorâmica, um trajeto turístico estratégico, afetado pelas chuvas de Maio do ano passado, que precisa de obras urgentes para garantir segurança e melhores condições de tráfego. “A Rota Panorâmica é vital para o turismo e a mobilidade da região. Sua recuperação vai beneficiar moradores e visitantes, além de fortalecer a economia local”, destacou Gilberto Cezar.

A presença de ministros federais no evento reforçou a relevância da pauta e abriu espaço para futuras articulações em benefício do município. “Saímos com a expectativa de que nossas demandas sejam ouvidas e atendidas. É fundamental contar com parcerias federais para o desenvolvimento de Canela”, concluiu o prefeito.