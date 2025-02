XI Gramado in Concert inicia amanhã com celebração da música erudita

Festival de música acontece em Gramado entre 1° e 8 de fevereiro

O festival internacional de música XI Gramado in Concert começa amanhã, 1º de fevereiro, e transforma Gramado/RS no epicentro da música erudita até o dia 8 de fevereiro. Este evento gratuito oferece uma programação diversificada que combina apresentações de alto nível com atividades formativas, reafirmando Gramado como um dos principais pólos culturais do Brasil.

A abertura oficial do festival acontece amanhã às 20h, no Expogramado, com a montagem da opereta “Bastien e Bastienne”, composta por Wolfgang Amadeus Mozart. A obra será apresentada pela Orquestra Sinfônica de Gramado, em um formato que combina música e diálogos falados, prometendo encantar o público. O estacionamento e a entrada são gratuitos.

O festival conta com apresentações de grupos de câmara e orquestras renomadas, incluindo a Orquestra Jovem de São Paulo, a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro e a Orquestra Filarmônica UFRGS. Também fazem parte da programação recital de professores. A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento.

Todas as atrações do evento ocorrem na Rua Coberta de Gramado ou no Expogramado (no Palco Araucária ou no Palco Hortênsia). A Rua Coberta será palco de diversas apresentações de Grupos de Câmara, todos os dias às 17hs, ou às 11h nos finais de semana, conforme programação. Neste espaço, os grupos apresentarão um repertório mais informal, contendo obras populares e eruditas.

Já o Palco Araucária receberá os recitais de alunos e apresentações dos Grupos de Câmara todos os dias às 18h30. Este espaço foi criado para apresentações de repertórios mais formais que serão interpretados de maneira acústica, criando uma atmosfera intimista.

Por sua vez, o Palco Hortênsia receberá os grandes concertos e o recital de professores, sempre a partir das 20h, com exceção do concerto de encerramento que iniciará às 19h. Durante os dias de evento, o público poderá desfrutar de um bar exclusivo do Hard Rock Café Gramado no hall de entrada do Expogramado.

“O XI Gramado in Concert é uma vitrine para o talento e a diversidade da música erudita. Este ano, trabalhamos para criar uma programação que combina apresentações de alto nível com experiências formativas enriquecedoras para jovens músicos. Nosso objetivo é oferecer ao público momentos inesquecíveis e consolidar Gramado como um palco de excelência no cenário musical internacional”, afirmam Allan John Lino e Leandro L. Serafim, diretores artísticos do evento.

O Gramado in Concert também oferece oficinas para alunos, ministradas por professores renomados. Estas atividades incluem ensaios de naipe e outras experiências formativas que conectam jovens músicos a grandes talentos do cenário erudito.

“O início do XI Gramado in Concert marca um momento de celebração para a nossa cidade. Este festival é mais do que um evento musical, é uma oportunidade de conectar o público com a grandiosidade da música erudita e de valorizar o talento daqueles que constroem o futuro desse cenário. Estamos entusiasmados em proporcionar uma programação rica e acessível, que reforça Gramado como referência cultural no Brasil”, destaca Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur.

O festival se encerra em grande estilo no dia 8 de fevereiro, com um concerto da Orquestra Sinfônica A e do Coral do Festival, às 19h, no Palco Hortênsia.

Confira a programação do primeiro fim de semana do festival

Dia 01/02 (sábado)

Concerto de abertura com a Orquestra Sinfônica de Gramado

Horário: 20h

Local: Expogramado – Palco Hortênsia

Dia 02/02 (domingo)

Música na Rua com Grupo NewChoro do Ceará

Horário: 11h

Local: Rua Coberta

Música na Rua com Quinteto Hora Zero do Peru

Horário: 17h

Local: Rua Coberta

Música de Câmara com Grupo Quintisimo do Chile

Horário: 18h30

Local: Expogramado – Palco Araucária

Concerto com Orquestra Jovem de São Paulo

Horário: 20h

Local: Expogramado – Palco Hortênsia

Sobre o evento – O Gramado in Concert é um festival internacional de música que combina apresentações de grandes artistas e atividades formativas, reforçando Gramado como referência em música erudita. Em sua décima primeira edição, acontece de 1º a 8 de fevereiro de 2025. Dúvidas sobre o evento podem ser sanadas pelo e-mail gramadoinconcert2025@gmail.com.

Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Santander apresentam o XI Gramado in Concert. O evento conta com Apresentação Santander, Patrocínio Master Sulgás, Patrocínio Master GAV Resorts, Patrocínio CORSAN – Nossa natureza movimenta o Rio Grande, Copatrocínio Toyota através do Pro-cultura LIC RS, Hospedagem Oficial Laghetto, Apoio RBT Internet, HASAM Group e Hard Rock Café Gramado, Apoio Institucional Orquestra Sinfônica de Gramado, Agente cultural BIS Gestão Cultural, Promoção Prefeitura Municipal de Gramado, Financiamento Pró-Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Realização Gramadotur, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.