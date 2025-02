Administração municipal abre edital para contratação de estagiários

Período de inscrições vai até 17 de fevereiro

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Gestão de Pessoas, está com inscrições abertas para contratação de estagiários a partir desta segunda-feira, dia 3, até 17 de fevereiro. Conforme o edital nº 1/2025, o estágio é direcionado para estudantes de nível médio, técnico e superior, com idade mínima de 16 anos, que estejam interessados em participar da seleção pública mediante realização de provas objetivas.

As inscrições podem ser realizadas junto ao Posto de Atendimento do CIEE, em Gramado (Av. das Hortênsias, 2040, sala 20 A, Centro) ou via internet através do site www.cieers.org.br. O edital na íntegra pode ser consultado no mural oficial, no site do ČIEE/RS e site www.canela.rs.gov.br (em Publicações Legais), onde podem ser verificadas as vagas por nível/curso/valores e demais requisitos para inscrição e ingresso em estágio. As provas on-line acontecerão no dia 23 de fevereiro às 15 horas.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela