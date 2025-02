Pavimentação da ERS-427 avança no acesso ao Parque Nacional Aparados da Serra

Obra de 17 km entre Cambará do Sul e o Cânion Itaimbezinho impulsionará turismo na região

Texto: ACS Daer

A pavimentação da ERS-427, que liga Cambará do Sul ao Parque Nacional Aparados da Serra, no Cânion Itaimbezinho, está em andamento e facilitará o acesso a uma das principais atrações turísticas do Rio Grande do Sul. Com um investimento de R$ 36,5 milhões, oriundos do Tesouro do Estado, a obra é executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

Do total de 17 quilômetros, a obra está concentrada hoje nos primeiros 3,5, com trabalhos de terraplenagem, implantação do asfalto e melhorias na estrutura da estrada. OS serviços de drenagem já foram concluídos até o km 2,5, e a terraplenagem até o km 2,9.

Para o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a obra tem relevância estadual: “Essa pavimentação é essencial para alavancar o potencial turístico do Rio Grande do Sul, proporcionando um acesso mais seguro e confortável ao Parque Nacional Aparados da Serra, que é uma joia natural do nosso estado. Com isso, esperamos atrair ainda mais visitantes e fortalecer a economia da região”, reforça.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, afirma que a obra deverá ganhar ritmo nos próximos meses: “Os trâmites para a licitação do segmento entre os km 17 e 23 estão em andamento, e aguardamos a finalização dos projetos e licenciamentos ambientais para o trecho entre os km 11 e 17. Nosso objetivo é concluir a obra dentro do prazo, garantindo que a infraestrutura ofereça segurança e qualidade aos usuários”, detalha.

A previsão é de que a obra de pavimentação da ERS-427 seja concluída até o final de 2026.