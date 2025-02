Produtores rurais e Gramadotur realizam primeiro encontro de alinhamento para a 34ª Festa da Colônia de Gramado

A edição ocorrerá de 30 de abril a 18 de maio e projeta receber 300 mil visitantes durante o período

Cultura, conexão e amor pelas raízes de Gramado são pilares que mantêm um dos eventos mais tradicionais da cidade há 34 anos. Após uma edição atípica, interrompida pelas fortes chuvas que atingiram o Estado, os produtores rurais de Gramado, em parceria com a autarquia municipal Gramadotur, reuniram-se na última quinta-feira, 31 de janeiro, para dar início aos preparativos da nova edição.

Na ocasião, a coordenadora da Festa da Colônia, Patrícia Poetini, apresentou aos produtores e demais envolvidos os números e projeções da edição de 2024, a 33ª edição da Festa. Apesar da interrupção causada pelas chuvas, o evento, que teve a duração de apenas quatro dias, recebeu cerca de 67 mil visitantes e registrou um faturamento de R$ 886 mil em vendas. “Com base nesses dados, percebemos o potencial da Festa para 2025. Infelizmente, também fomos impactados pelas chuvas que atingiram o nosso Estado, mas essa projeção nos dá ainda mais certeza de que faremos um evento histórico”, destacou Patrícia.

A próxima edição da Festa da Colônia já anuncia novidades. As atrações artísticas serão ampliadas e contarão com uma programação especial alusiva aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Outra inovação será a Feira do Peixe Vivo, uma atividade inédita que permitirá aos visitantes vivenciarem a pesca no lago do Centro de Eventos, além de comercializar peixes frescos diretamente das águas da região de Gramado.

A 34ª Festa da Colônia projeta receber mais de 300 mil visitantes durante os dias de evento, esse dado é estimado a partir da expectativa gerada no ano de 2024. Durante o encontro, a diretora de Eventos da Gramadotur, Tatiana Ferreira, demonstrou otimismo quanto à construção do evento em 2025. “Temos certeza de que faremos um evento incrível. Essas projeções baseadas no que teria sido a festa de 2024 nos mostram que podemos alcançar os objetivos e ainda superá-los, com as novas ações que estamos organizando”, afirmou.

Além das atrações já confirmadas, a autarquia municipal está mapeando novas experiências e formatos de programação para a 34ª Festa da Colônia.

Parceria com o Sebrae RS busca capacitar produtores locais

Além das projeções para o evento, o encontro marcou o início de um novo formato de parceria entre a GramadoTur e o Sebrae RS, que oferecerá capacitações, workshops e consultorias para os produtores rurais. Entre os temas abordados nos workshops estão estratégias para potencializar negócios rurais, marketing digital, atendimento e encantamento aos clientes e técnicas para ambientação do estande. Os encontros ocorrem por meio de oficinas coletivas e consultorias individuais. Além disso, como forma de incentivo, o Sebrae subsidiará 50% dos espaços destinados aos produtores na Festa da Colônia.

A gestora de projetos do Sebrae RS, Micheli Bueno, destacou que a ação busca promover o crescimento dos negócios para além do evento. "Com esse acompanhamento, capacitamos os participantes a compreenderem o potencial dos seus estabelecimentos e agroindústrias, explorando características e oportunidades no pré, durante e pós-evento", concluiu Micheli.

