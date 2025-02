São Francisco de Paula | Programa de Aquisição de Alimentos: prazo para inscrições é prorrogado até 06/02

As inscrições para os produtores rurais interessados em participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ficam prorrogadas até 06/02/2025. O programa, executado no Município pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, realiza a compra de alimentos diretamente de agricultores familiares, sem a necessidade de licitação, e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Para inscrever-se, é necessário apresentar os seguintes documentos:

– cópia de CPF e RG;

– inscrição estadual de produtor rural;

– comprovação de agricultor familiar, através da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) ou do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF).

Inscrições

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Avenida Benjamin Constant, 1441, Cipó, São Francisco de Paula/RS



Contato

Telefone: 0800 090 1072

WhatsApp: (54) 99966-6814