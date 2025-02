Secretaria de Turismo lança Calendário Oficial de Eventos na próxima quinta-feira

Páscoa em Canela começa no dia 4 de abril



O calendário de eventos do Município de Canela será lançado oficialmente em um café da manhã com a imprensa e representantes de entidades convidadas nesta quinta-feira, dia 6. A coletiva será no Grande Hotel Canela a partir das 9 horas.

Na ocasião, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, apresentará as datas e novidades que estão sendo organizadas para cada evento. Neste ano são oito eventos oficiais preparados pela pasta, sendo a Páscoa em Canela o primeiro previsto para acontecer de 4 a 20 de abril.

Foto: Divulgação