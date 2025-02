Através de uma ação de inteligência, Brigada Militar prende quadrilha que furtava fios telefônicos em Canela

Na manhã desta quarta-feira (05/02), uma ação conjunta do setor de inteligência da Brigada Militar, com as guarnições da cidade de Igrejinha e Três Coroas, foi possível efetuar a prisão de uma quadrilha especializada em furto de fios telefônicos.

Após informações que indivíduos estariam utilizando veículos disfarçados de empresas de telefonia, para o cometimento de furto de fios telefônicos, as guarnições efetuaram buscas, logrando êxito na abordagem de quatro indivíduos, já na cidade de Igrejinha.

Em busca veicular, foram localizados mais de 600 kg de fios telefônicos, que haviam sidos furtados na cidade de Canela.

Os quatro indivíduos, (24 anos, 33 anos, 34 anos e 34 anos) todos com antecedentes criminais, foram encaminhados a Delegacia de Policia Civil, juntamente com o material apreendido, para o processo legal.