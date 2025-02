Bombeiros resgatam cobra venenosa em residência de Canela

Animal foi solto em uma área de mata

O Corpo de Bombeiros resgatou na noite da última segunda-feira, 3, uma jararaca que estava no galpão anexo à residência de um homem, no bairro Jardim das Fontes, em Canela. A equipe de resgate, liderada pela sargento Jessica Assman, chegou ao local por volta das 19h e realizou o manejo da cobra com cuidado, devido à sua natureza venenosa.

De acordo com a sargento Assman, a jararaca pode ser identificada visualmente por sua cabeça em formato retangular e pelos desenhos na forma de ferradura. Após o resgate, a cobra foi solta em uma mata fechada, longe da área urbana.

Cuidados ao encontrar uma cobra

Afastar-se e garantir uma distância segura do animal, evitando movimentos bruscos que possam assustá-lo;

Não capture ou mate. A jararaca, por exemplo, é protegida por lei e sua captura ou morte são consideradas crimes ambientais;

Isole o local ou cômodo onde está o animal, evitando que pessoas ou pets se aproximem;

Ligue para o Corpo de Bombeiros, via 193, ou para órgãos ambientais, como secretaria municipal do meio ambiente ou Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram);

Se você encontrar a jararaca em uma área externa, como um jardim, afaste-se com cuidado e evite retornar ao local até que a remoção seja realizada. É importante também avisar os vizinhos ou outras pessoas que possam estar próximo;

Em áreas rurais ou de mata, use equipamentos de proteção individual, como bota e luva, ao realizar atividades ao ar livre;

Em caso de picada de jararaca, busque atendimento médico com urgência. É possível lavar o local da picada com água e sabão, mantendo o membro em repouso. Não amarre ou corte, nem tente sugar o veneno;

Mantenha terrenos limpos, livres de entulho, que possam servir como abrigo para cobras.

Fonte: Spaço FM