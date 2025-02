Canela lança calendário esportivo com primeira competição em 23 de fevereiro

Torneio de pênaltis abre o ano. Vôlei de área, beach tennis e série bronze de futsal iniciam em março

O Departamento Municipal de Esportes de Canela divulgou, nesta quarta (05), o calendário esportivo 2025. A primeira competição do ano será o torneio de pênaltis em duplas, previsto para acontecer em 23 de fevereiro, com inscrições abertas a partir do próximo dia 10.

O cronograma contempla diversas modalidades, incluindo futsal, vôlei, beach tennis, bocha e canastra, abrangendo competições para diferentes faixas etárias e níveis de habilidade.

Abertura das competições

No mês de março, uma série de competições será realizada:

Bocha em Equipes (08/03)

(08/03) Vôlei de Areia Feminino (09/03)

(09/03) Série Bronze – 3ª Divisão de Futsal (10/03)

(10/03) Futsal Sub-11 (11/03)

(11/03) Canastra em Duplas (11/03)

(11/03) Vôlei de Quadra Masculino (13/03)

(13/03) Vôlei de Areia Masculino (16/03)

(16/03) Beach Tennis (23/03)

Essas competições abrem a temporada e prometem movimentar o cenário esportivo local, incentivando a participação de atletas amadores e promovendo a integração da comunidade por meio do esporte. A novidade fica por conta do beach tennis, sendo a primeira vez que o município irá organizar um campeonato a modalidade.

A aguardada Série Bronze de Futsal inicia no dia 10/03, uma segunda-feira e a abertura

Destaques do primeiro semestre

O futsal segue como uma das modalidades de maior destaque em Canela. No dia 14 de maio, inicia-se a disputa do Futsal Veterano, voltado para atletas nascidos até 1990. Já no dia 20 de maio, os jovens da categoria Sub-15 entram em quadra, e no dia 30 de maio, começa a Série Prata – 2ª Divisão de Futsal, uma das competições mais esperadas do calendário.

O Vôlei de Quadra Feminino está marcado para 5 de junho, reforçando a presença do esporte na cidade e proporcionando espaço para a prática esportiva feminina.

Segundo semestre com grandes competições

Em julho, será a vez do Futsal Sub-09 (29/07), abrindo o segundo semestre com mais uma categoria de base. O Futsal Feminino terá início no dia 7 de agosto, e, no dia 24 de agosto, acontece o Fut7 ou Varzeano, uma das competições mais aguardadas, pois pode marcar a retomada do futebol de campo na cidade. No dia 25 de agosto, terá início a principal competição da modalidade na cidade, a Série Ouro – 1ª Divisão de Futsal.

A programação do futsal se estende ainda para o Futsal Master, que começará em 27 de agosto, o Futsal Sub-13, previsto para 23 de setembro, e o Futsal Sênior, marcado para 22 de outubro.

Inscrições e participação

As inscrições para cada torneio têm datas específicas para retirada e entrega de fichas, que podem ser conferidas junto ao DMEL. A organização reforça que as datas das competições estão sujeitas a alterações conforme necessidades administrativas e apoio logístico.

Datas para retirada e entrega de fichas das competições esportivas

Confira as datas para retirada e entrega das fichas de inscrição das primeiras competições do calendário esportivo de Canela 2025:

Fevereiro

Torneio de Dupla de Pênaltis

Retirada : 10/02

: 10/02 Entrega: 19/02

Bocha em Duplas

Retirada : 10/02

: 10/02 Entrega: 27/02

Vôlei de Areia Feminino

Retirada : 10/02

: 10/02 Entrega: 27/02

Série Bronze (3ª Divisão de Futsal)

Retirada : 10/02

: 10/02 Entrega: 27/02

Futsal Sub-11

Retirada : 10/02

: 10/02 Entrega: 27/02

Canastra em Duplas

Retirada : 10/02

: 10/02 Entrega: 27/02

Vôlei de Quadra Masculino

Retirada : 17/02

: 17/02 Entrega: 06/03

Vôlei de Areia Masculino

Retirada : 17/02

: 17/02 Entrega: 10/03

Beach Tennis

Retirada : 24/02

: 24/02 Entrega: 17/03

Fique atento às datas e participe das competições!