Canelenses ganham carro e moto zero Km em promoção da Rede Mundi

Entrega dos prêmios aconteceu na tarde de ontem (04) e como comemoração, toda a loja de Canela está em promoção

A Bertuol Rede Mundi Canela está em festa! Duas clientes da loja foram contempladas na 8ª edição da promoção Compra Premiada, seno ganhadoras de uma Honda Biz e de um Fiat Mobi zero Km.

“Foram 990 mil cupons distribuídos em todo o Estado, tendo como premiação dois Fiat Mobi e 7 Motos Honda Biz. Estamos muito felizes que um carro e uma moto saíram para clientes de nossa loja de Canela”, disse Larri Bertuol.

A chegada dos prêmios foi com muita comemoração. Os veículos chegaram em um caminhão guincho, desfilando pela Rua Júlio de Castilhos, onde fica a Bertual Mundi Canela. Em frente à loja, funcionários, as clientes contempladas e comunidade em geral acompanharam a entrega das chaves.

Jurema da Silva Oliveira foi a feliz ganhadora do Fiat Mobi. Ele ganhou um par de tênis do marido, com a compra, recebeu três cupons, preencheu e agora está de carro novo.

Já Gabriela Castelo Banco Lopes vai andar por aí de Honda Biz zeradinha. Ele tinha comprado um tênis para trabalhar e agora vai poder se deslocar com economia com sua nova moto.

Os veículos permaneceram em exposição em frente à loja, nesta quarta (05), e para comemorar o sucesso da promoção, a Bertuol Mundi Canela está com 20% de desconto em toda a loja, promoção válida para compras em qualquer forma de pagamento.

Tania Brandtner, Larri Bertuol e a mascote, Mundinho