Picolés de frutas, legumes e carne refrescam animais do Gramadozoo

O forte calor que atinge o Rio Grande do Sul exige cuidados especiais com os animais do Gramadozoo. Para refrescar a bicharada, a equipe técnica preparou picolés de carne, frutas e legumes. Nesta terça-feira, dia 4, foram entregues picolés de banana, mamão, melão, tomate, pepino, cenoura, beterraba, couve e carne para a capivara, macacos-pregoe jaguatiricas. Além de ajudar a preservar o bem-estar nas altas temperaturas, o enriquecimento ambiental serve como passatempo para os animais.

Conforme a bióloga Tathiana Barros, responsável técnica do Gramadozoo, os picolés não levam conservantes e nem açúcares. “Nós congelamos os alimentos que as espécies consomem no cotidiano. O objetivo é refrescar os animais e, com isso, amenizar o calor, além de mantê-los livres do estresse. Quanto mais tempo eles passam consumindo os petiscos congelados, melhor é o resultado da atividade”, explica Tathiana.

Com a previsão da continuidade da onda de calor, outras espécies devem ganhar picolés no final de semana, como as onças, lobos-guará, iraras, ouriços, graxains, macacos-barrigudo, macacos-aranha, bugios, quatis, araras, papagaios, tucanos e outras aves.

Além dos enriquecimentos ambientais, o Gramadozoo conta com outros mecanismos para combater o calor, como dispersores de água nos recintos, que são acionados com maior frequência quando está mais quente. Os recintos também possuem lagos com água abundante.