Scur: pizzaria mais antiga de Gramado completa 45 anos

Primeira pizzaria a implantar o sistema de rodízio na cidade de Gramado, a Scur Pizzaria celebra 45 anos de excelência no dia 11 de março.

Para marcar a data especial, o restaurante está lançando um concurso que vai premiar a pessoa que criar a melhor receita de pizza com 1 ano de rodízio grátis.

Aqueles que desejarem participar devem enviar a receita exclusiva até 20 de fevereiro para: https://forms.gle/MjRhEhYeXDkKbx9NA, seguir o perfil oficial @scurpizzaria e curtir o post da promoção no Instagram. “Vamos escolher a sugestão mais saborosa e criativa”, destacam os proprietários do empreendimento, a família Scur Dalateia.

Considerado um dos restaurantes mais tradicionais de Gramado, Scur Pizzaria foi fundado por Willy e Elvira Scur, em 1980.

Naturais do interior de Gramado, o casal saiu do campo com os filhos para empreender na cidade. Apaixonados por cozinhar, rapidamente iniciaram um negócio no local: serviam café da manhã, almoço e lanches feitos pela matriarca, com a ajuda dos mais velhos.

O legado de Willy e Elvira perdurou. Atualmente, a pizzaria é comandada pela terceira geração da família Scur que, apesar das modernizações e constantes investimentos, preserva características essenciais como a cordialidade no atendimento aos clientes, que são recebidos como amigos, e a excelência na gastronomia. “Temos orgulho de ser o CNPJ ativo de restaurante mais antigo da cidade”, afirmam os empresários, e completam: “Nossa história se mistura com a de Gramado, onde nos tornamos um querido ponto de encontro para quem é da região”.

O resultado do concurso será divulgado no dia 11 de março, a partir das 18h. “A promoção é uma forma de valorizar quem nos prestigia sempre. É um carinho para quem nos escolhe e faz com que a nossa história aconteça”, finalizam.

A Scur Pizzaria fica na Rua São Pedro nº 660, no Centro de Gramado.