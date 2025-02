Festival de música tem atrações gratuitas na Rua Coberta e Expogramado

Programação do festival internacional XI Gramado in Concert segue até sábado, 8 de fevereiro

O XI Gramado in Concert chega aos seus últimos dias com uma programação intensa. O festival internacional, que tem encantado o público com performances de alto nível e intercâmbio cultural entre músicos de diversas partes do mundo, se despede com marcantes apresentações até este sábado, dia 8 de fevereiro. O evento é gratuito.

Nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, a programação inicia com o projeto Música na Rua, trazendo o Grupo Quintisimo, do Chile, para um espetáculo vibrante na Rua Coberta às 17h. Em seguida, às 18h30, o Grupo NewChoro, do Ceará, sobe ao palco do Expogramado – Palco Araucária, apresentando um concerto de música de câmara. O dia se encerra com uma grande performance da Orquestra Sinfônica B e Coral do Festival, às 20h, no Expogramado – Palco Hortênsia.

No sábado, dia 8 de fevereiro, as apresentações começam cedo, às 11h, novamente na Rua Coberta, com o Quinteto Hora Zero, do Peru. Às 17h, o Grupo NewChoro retorna para mais uma performance também na Rua Coberta. O festival se despede em grande estilo com o concerto de encerramento da Orquestra Sinfônica A e Coral do Festival, às 19h, no Expogramado – Palco Hortênsia

Crédito: Rafael Cavalli

No Expogramado, o evento recebe os visitantes com um lounge assinado por parceiros como Hard Rock Café e HASAM Group. Além disso, uma exposição com obras de arte de 13 artistas de Gramado, sob curadoria de Débora Irion, está recebendo o público no mesmo local. A exposição tem apoio da Secretaria da Cultura de Gramado e pode ser visitada até o final do mês de fevereiro.

Em todas as atrações do festival, o público é recebido por um personagem de destaque. O Cosminho é o grande maestro que guia o Festival. Jovem, alegre e repleto de conhecimento musical, o personagem surgiu inspirado na premiação do Gramado in Concert, o troféu Cosmo. “Todos os anos vou até Gramado para compartilhar e celebrar a boa música erudita. Nosso Festival é um grande sucesso. Contamos com participantes de diferentes lugares do nosso planeta e isso é motivo de muita alegria”, ressalta Maurício Schneider.