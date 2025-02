Rafael Mello semifinalista do reality Corrida das Blogueiras, visita a fábrica Hellen Carolina, em São Leopoldo.

Por ser uma personalidade gaúcha de destaque e muito fashionista, ao retornar para o Rio Grande do Sul, Rafael foi convidado para conhecer a fábrica Hellen Carolina. A equipe recebeu o convidado VIP com a trilha sonora do programa e muita animação. A proprietária fez um tour pela fábrica onde explicou sobre o processo de confecção de roupas, a indústria da moda e presenteou Rafael com vários looks.

O dia primeiro deste mês, foi marcado pela abertura oficial do Gramado In Concert, evento que acontece até dia 8 de fevereiro com apresentações gratuitas na Rua Coberta e ExpoGramado. Na foto, a presidente da Gramadotur Rosa Helena Volk com o vice-prefeito de Gramado Luia Barbacovi e sua esposa Angela em noite de evento.

Créditos: Rafael Cavalli

Vinícola Benvic estará na 4ª Vindima em Gramado, evento que acontece de 14 de fevereiro e 9 de março

A 4ª Vindima em Gramado celebra a riqueza da viticultura local, e a Vinícola Benvic é um dos grandes exemplos de tradição familiar e inovação na produção de vinhos e sucos orgânicos. Localizada na Linha Furna, a vinícola tem suas raízes na experiência da família Cavichion, que há anos cultiva uvas e produz sucos de uva que carregam o aroma e a essência da Serra Gaúcha.

Na foto, Sonia Mello Cavichion, proprietária da vinícola.

Créditos: Déborah Mazzocchi

Jonas Ortiz Jr, CEO do NBA Park e Corália Mazzitelli, Gerente Comercial e Marketing NBA Park, com Thiago Samejima, CEO da Parksnet em evento no Hard Rock Café Gramado. A cerimônia reuniu representantes de parques da região e premiou os 20 melhores afiliados Parksnet que se destacaram ao longo da campanha da temporada de Natal, que atingiram a marca de mais de 4 mil ingressos vendidos.