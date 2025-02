Canela tem primeiro Home Resort urbano da região

Green Park está localizado no Centro da cidade e tem sua entrega programada para Abril/ 2026.

Tendência nas grandes cidades, o Home Resort urbano é um novo tipo de empreendimento que combina o conforto de uma residência de alto padrão com a sofisticação e as comodidades de um resort. Uma das regiões do Estado mais valorizadas no mercado imobiliário, a Região das Hortênsias em breve terá o seu primeiro Home Resort. O Green Park, localizado no Centro de Canela, foi projetado para ser um marco na Serra Gaúcha e proporcionar uma experiência única, com infraestrutura de alto padrão, serviços exclusivos e uma arquitetura que integra a natureza ao luxo urbano. Saiba mais em https://parkcanela.com.br/novos-empreendimentos/

Com um conceito moderno, tem sua área social na melhor posição do empreendimento: seu roof top. “Os moradores e hóspedes têm acesso a uma variedade de comodidades, como piscina aquecida e academia panorâmica, além de vagas com excelente manobrabilidade, inteligência predial, aquecimento ecológico, manutenções automatizadas, lavanderia paper user e muito mais”, explica Daniel Tombini Kasprzak, proprietário da Park Incorporadora e arquiteto responsável pelo projeto.

O Green Park conta com 32 unidades, desde studios de 36 m² até apartamentos de 2 suítes, e está localizado no Centro de Canela. Em fase avançada da construção, já com mais de 50% das suas unidades vendidas, tem sua entrega prevista para abril de 2026. “Depois de mais um aumento da Selic, com uma provável restrição ao financiamento imobiliário, surgem novas ideias e grandes oportunidades no mercado imobiliário. Com a retomada do turismo na Serra Gaúcha, empreendimentos como o Green Park se tornam praticamente auto pagáveis”, comenta o profissional, referindo-se à possibilidade de curto prazo para possíveis rendimentos com locação do imóvel, além do financiamento direto com a incorporadora.