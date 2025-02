Casa Onã é homenageada no evento Axé Real em Tramandaí

A praia de Tramandaí recebeu, no último sábado (8), o evento Axé Real, um encontro religioso e cultural promovido pelo vereador e Babalorixá Pai Tadeu de Oxalá. A cerimônia reuniu importantes lideranças do Rio Grande do Sul, que foram homenageadas com o troféu de honra ao mérito pelo impacto de seus trabalhos na religião.

Entre as homenageadas da noite, a Casa Onã recebeu o reconhecimento por sua trajetória e atuação em Canela e na Serra Gaúcha. O dirigente da instituição, Pai Cesar de Bará, expressou gratidão pelo acolhimento e pela valorização do trabalho desenvolvido.

A Casa Onã também parabenizou Pai Tadeu de Oxalá pela realização do evento e destacou a importância de iniciativas que fortalecem a cultura e a religiosidade.