Serra Gaúcha atrai investidores com valorização imobiliária e alta demanda turística

A Serra Gaúcha se consolidou como um dos principais polos turísticos do Brasil, atraindo mais de 10 milhões de visitantes por ano e movimentando bilhões na economia local. Com uma taxa média de ocupação hoteleira de 81% e uma valorização imobiliária que chega a 12% ao ano, a região se destaca como um dos mercados mais seguros e promissórios para investidores. Canela, em especial, combina infraestrutura de excelência, atrações naturais e um charme singular que reforçam a sua posição como destino preferido por turistas e investidores. Neste cenário de alta demanda e crescimento contínuo, o mercado imobiliário surge como uma oportunidade estratégica para quem busca segurança patrimonial e rentabilidade.

Canela Flats: Parceria com Novotel

Um dos destaques desse mercado é o Canela Flats, empreendimento que alia localização privilegiada a uma parceria com a bandeira Novotel, da Rede Accor, associada de prestígio global no setor hoteleiro. O projeto tem a frente a CommandInvest. “É uma combinação de solidez e rentabilidade, dirigida a adquirentes que priorizam alternativas seguras e resultados para diversificar seus portfólios”, explica Márcia Almeida, CEO da CommandInvest.

Ela explica que o Canela Flats dialoga diretamente com um perfil de comprador que valoriza a preservação do capital e os ganhos consistentes. O empreendimento aproveita todo o potencial da Serra Gaúcha para oferecer um ativo com grande perspectiva de valorização imobiliária.

Segundo a executiva, a parceria com uma marca de renome como o Novotel reforça a sua atratividade, enquanto a localização estratégica na região potencializa os resultados para quem deseja investir num mercado em constante crescimento. Com uma combinação de segurança, rentabilidade e valorização patrimonial, o Canela Flats se posiciona como uma alternativa sólida e bem fundamentada para compradores atentos às oportunidades oferecidas por um dos destinos mais dinâmicos do Brasil.