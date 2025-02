A Arena SG. na Serra Grande, passa a abrir as portas aos finais de semana, com foco nos aficionados pela pesca esportiva.

Em uma área de 20 mil metros quadrados, o espaço conta com três açudes com mais de mil metros cada um. Os açudes contam com espécies como tilápias, carpas e bagres.

Além de passar o dia pescando, os visitantes também poderão fazer seu churrasco no local. Parrillas e cerca de 20 churrasqueiras estarão disponíveis. Basta os visitantes levarem seus insumos, como carne e carvão, e usar as churrasqueiras e estrutura do complexo. Também será liberado ao visitante levar suas bebidas para uso durante a estada.

Além dos açudes, o complexo possui cinco cabanas para hospedagem, quadras esportivas, heliponto, espaço para eventos, pergolados e bancos, além de estacionamento incluso. Uma loja da SG Facas com produtos de cutelaria também funcionará no local. O espaço também terá fogo de chão.

O valor da diária é de R$ 30,00 por pessoa e o valor do peixe pescado será de R$ 25,00 o quilo. Os hóspedes das cabanas não precisam pagar para usar o complexo de entretenimento.

Outra atração são os animais soltos no complexo como ovelhas e gansos, por exemplo, que podem ser alimentados durante a visita.

O empreendimento abriu ao público na primeira semana de fevereiro, e receberá visitantes sempre aos fins de semana. Em dias de chuva o local não será aberto.

“Inauguramos já com as cabanas, pesca esportiva e espaços gastronômicos em pleno funcionamento na segunda semana de fevereiro. Mas não paramos por aí, queremos tornar o complexo cada vez mais atrativo para os visitantes com opções de entretenimento e esportivas, além de contato com a natureza e com os animais, proporcionando um refúgio especial na Serra Gaúcha”, destaca o empresário Maciel Burttet.

Reservas e informações no fone/whats: (51) 9904-1104 ou no instagram @cabanas_arenasg .

SERVIÇO

Arena SG Gramado

Entretenimento, Pesca Esportiva e Hospedagem

Estrada da Serra Grande, 3550, Gramado

Contatos: fone/whats: (51) 9904-1104 ou no instagram @cabanas_arenasg.