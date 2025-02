Canela | Exercícios físicos: Secretaria disponibiliza aulas ao ar livre no Parque do Lago

Buscando melhorar a qualidade de vida dos usuários do SUS, a Secretaria de Saúde de Canela está disponibilizando aulas de exercícios físicos orientados ao ar livre no Parque do Lago. As aulas são ministradas pelo profissional de educação física Alexandre Lazzarotto, que realiza um atendimento integral de saúde para os alunos, dentro do projeto “Exercício físico e saúde para todos: uma proposta via SUS”. A iniciativa teve início neste ano, na Unidade de Saúde do Leodoro Azevedo, coordenada pela enfermeira Silmara Souza.

As aulas são desenvolvidas contemplando exercícios aeróbios, de força, de equilíbrio e flexibilidade. Além dos exercícios são realizadas orientações sobre saúde e qualidade de vida. Atualmente o projeto conta com dois grupos, totalizando 20 alunos. As aulas acontecem nas terças e quintas-feiras, das 8h30 às 9h20 e das 9h30 às 10h20.

As pessoas que se interessarem em participar podem agendar a avaliação nestes mesmos dias, a partir das 8 horas com o professor Alexandre. O projeto é multidisciplinar, proporcionando o entrosamento dos profissionais de saúde no atendimento dos alunos.

Para a aluna Antônia Lacerda Costa, 64 anos, as aulas são fundamentais. “Além de tratarmos nosso físico, melhorando nossa mobilidade, também fortalecemos vínculos com novas amizades. É muito gratificante”, afirma.

Conforme o secretário de Saúde, Jean Spall, o projeto piloto foi iniciado na Unidade de Saúde do Leodoro, mas poderá ser ampliado. “Como já tem uma boa adesão, pretendemos ampliar para outras Unidades, proporcionando mais saúde e qualidade de vida para toda a comunidade”, ressalta.