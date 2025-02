Rio Grande do Sul está entre os cinco estados mais acolhedores do Brasil em 2025, segundo premiação da Booking.com

A Booking.com, líder global em conectar viajantes a uma seleção incomparável de acomodações, atividades e opções de transporte incríveis, incluindo voos, aluguéis de carro e táxis, anuncia, como parte da 13ª edição do Traveller Review Awards, os cinco estados mais acolhedores do Brasil para 2025. A lista também inclui as cidades que se destacam em cada uma das regiões elencadas. Santa Catarina lidera, abrigando Urubici, cidade que foi eleita pela mesma premiação como um dos destinos mais acolhedores do mundo em 2025.

Realizada anualmente, com base em mais de 360 milhões de avaliações de clientes verificados, os prêmios homenageiam parceiros de viagem que oferecem hospitalidade e serviço excepcionais de maneira consistente. A lista é definida pela proporção de acomodações parceiras que receberam o Traveller Review Award em uma cidade específica, e os estados mais acolhedores do Brasil na edição deste ano destacam uma variedade de destinos espalhados pelo país:

1) Santa Catarina

2) Rio Grande do Sul

3) Alagoas

4) Espírito Santo

5) Bahia

Com belas paisagens serranas, diversidade cultural, culinária típica e vinícolas, o Rio Grande do Sul conta com uma diversidade de atrativos turísticos impressionante. As cidades com charme histórico e influência de imigrantes, o turismo rural e de fronteira e as atividades ao ar livre proporcionam uma experiência única aos que visitam o estado.

As cidades mais acolhedoras nessa região são:

Nova Petrópolis: conhecida por seus costumes alemães, está a 100km da capital Porto Alegre.

Gramado: como uma estância de montanha, a cidade é famosa por seus chocolates e exibição de luzes no Natal.

Bento Gonçalves: conhecida por suas vinícolas, recebeu o título de "Capital Brasileira do Vinho".

Cambará do Sul: destino perfeito para os aventureiros, pois conta com uma concentração de cânions.

Canela: localizada na Região das Hortênsias, é conhecida pelo cultivo dessas flores na primavera.



Brasil

O Brasil é o oitavo país com o maior número de premiados, com 67.857 parceiros de viagem reconhecidos no Traveller Review Awards 2025, atrás da Itália (207.652), França (155.141), Espanha (147.603), Alemanha (101.951), Reino Unido (88.114), Estados Unidos (70.133) e Polônia (69.693).



Acomodações

No mundo, os apartamentos continuam sendo o tipo de acomodação mais premiado pelo 8º ano consecutivo (847.627 prêmios). As casas de temporada (259.105) mantêm o 2º lugar, superando os hotéis (190.670) pelo 3º ano consecutivo. É importante observar que os hotéis-cápsula viram um aumento de 35% nos prêmios esse ano, o maior crescimento entre os tipos de acomodação, seguido pelas villas (25%) e cabines (21%). No geral, os prêmios para aluguéis de temporada e outras propriedades únicas aumentaram em 17%, mostrando o entusiasmo contínuo dos viajantes por uma variedade de estadias que oferecem hospitalidade diferenciada e experiências memoráveis.

Nota aos editores:

Para receber um prêmio, as acomodações parceiras precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 8 (de 10), com base em pelo menos 3 avaliações recebidas até as 23h59 (Horário da Europa Central) de 30 de novembro de 2024. Os parceiros de aluguel de carros precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 8 (de 10), com base em pelo menos 10 avaliações recebidas até as 23h59 (Horário da Europa Central) de 31 de outubro de 2024. Para receber um prêmio, os táxis precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 4,6 (de 5), além de terem concluído 2.000 corridas até as 23h59 (Horário da Europa Central) de 30 de novembro de 2024.

Somente os clientes que de fato se hospedaram em uma acomodação, alugaram um carro ou fizeram uma corrida de táxi podem deixar uma avaliação sobre a experiência que tiveram na Booking.com. Como essas avaliações não são editadas ou corrigidas, os visitantes do site podem tomá-las como uma referência autêntica da experiência de um viajante real ao se hospedar em uma acomodação ou utilizar o serviço de transporte terrestre fornecido pelos parceiros da Booking.com.

*Os destinos foram selecionados de acordo com a proporção total dos vencedores do Traveller Review Awards 2025, em comparação ao número total de propriedades elegíveis naquela cidade ou região (apenas acomodação). Os destinos também precisavam ter um número de vencedores superior à média para serem incluídos na lista (200 ganhadores ou mais para cidades e regiões) e foram selecionados de acordo com sua localização geográfica.

Sobre a Booking.com

Parte da Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), a missão da Booking.com é tornar mais fácil a todas as pessoas conhecer o mundo. Ao investir na tecnologia, que ajuda a facilitar o processo de viagem, a Booking.com conecta milhões de viajantes com experiências memoráveis todos os dias. Para mais informações, siga a @bookingcom nas mídias sociais ou visite nosso site geral de notícias.