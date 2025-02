Secretaria da Educação de Canela reúne gestores visando o início do Calendário Escolar

A Secretaria Municipal da Educação Esporte e Lazer (SMEEL) de Canela realizou na manhã desta segunda-feira, dia 10, no espaço Sicredi, a primeira reunião para as equipes diretivas dos educandários do Ensino Fundamental e Infantil do município, reunindo cerca de 70 educadores das equipes de gestão. Estiveram na pauta do encontro temas como: as premissas básicas de gestão; o calendário/programas; eventos; responsabilidades e desafios da gestão.

As equipes foram acolhidas com um café da manhã ao som de violinos, do projeto Vida Mágica, da empresa Florybal. A secretária, professora dra Maria Gorete R. da Silva, e o secretário adjunto, professor Evandro Nunes, abriram o evento e apresentaram a equipe pedagógica da SMEEL: diretora pedagógica, coordenadora de Ensino Fundamental, coordenadora da Educação Infantil, coordenação de Desporto Escolar, coordenadora de Projetos e coordenadora da Educação Especial e Inclusiva.

Segundo Gorete, as premissas básicas da gestão são ética, responsabilidade, coragem, legalidade e qualidade (no trabalho, nos serviços prestados e nas relações). Tema norteadores do fazer pedagógico das escolas também foram apresentados com destaque à cidadania, à hospitalidade e ao território educativo. A secretária também abordou a integração da Educação com outras pastas como Turismo, Meio Ambiente, Obras e Assistência Social. “Educação se faz com muitas mãos, por isso as parcerias são fundamentais”, destacou.

O secretário municipal do Meio Ambiente, o biólogo Carlos José Frozi, apresentou o seu relato de vida como educador ambiental e a parceria com a pasta da Educação no desenvolvimento do programa “Educação para a Cidadania”.

O vice-prefeito, Gilberto Tegner, representando o prefeito Gilberto Cezar, também esteve presente na abertura do evento e na oportunidade desejou um ótimo início de ano letivo a todos. “A educação é uma das prioridades desta gestão e pretendemos investir forte, com ferramentas e recursos para entregar uma educação de qualidade para a comunidade”, afirmou.

Na ocasião, foram destacados o calendário letivo e de eventos pedagógicos que serão desenvolvidos nas escolas e pontuado aspectos importantes para a gestão nas suas áreas de atuação: pedagógico, administrativo e financeiro e comunitário. O evento encerrou como um momento de acolhida e orientação às equipes. “É importante destacar a relevância e a necessidade do educador na construção de uma cidade mais justa, inclusiva e solidária”, finaliza Gorete.