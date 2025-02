AABB Gramado Canela recebe Torneio de Vôlei de Praia

Inscrições estão abertas até o dia 13 de fevereiro para sócios e não-sócios do clube

Neste domingo, 16, a partir das 8h, a AABB Gramado Canela vai sediar o Torneio Aberto de Vôlei de Praia Abebetes. Serão duas categorias: dupla mista e quarteto 2 x 2.

Pela manhã as disputas serão entre as duplas mistas, que já conta com 12 equipes inscritas. No turno da tarde irão ocorrer as partidas entre os quartetos.

As inscrições estão abertas até quinta, 13, e a participação é aberta para sócios e não-sócios do clube. Apreciadores do esporte poderão acompanhar as partidas com acesso gratuito.

Mais informações pelo telefone (51)98178-9722 ou no perfil @abebetesgramadocanela.

A realização do evento é da equipe Abebetes Gramado Canela

Serviço:

Torneio Aberto de Vôlei de Praia Abebetes

Quando: 16 de fevereiro a partir das 8h

Onde: AABB Gramado Canela – Rua Venerável, 775 – Avenida Central / Gramado – RS

Inscrições:

Dupla mista:

Sócios: R$30,00/atleta

Não-sócio: R$60,00/atleta

Quarteto 2 X 2:

Sócios: R$20,00/atleta

Não-sócios: R$40,00/atleta

Duas modalidades:

Sócios: R$40,00/atleta

Não-sócios: R$80,00/atleta