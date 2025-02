Homem morre após trator cair em rio em São Francisco de Paula

Caso foi registrado na madrugada de terça-feira

Um homem identificado como Renato Dilamar Caetano, 54 anos, morreu após o trator que conduzia, cair no Rio Tainhas, no interior de São Francisco de Paula. Conforme o registro o homem teria saído com o veículo por volta das 22h desta terça-feira, 11, para ir até o rio desligar uma bomba d’água quando o acidente aconteceu.

Moradores se depararam com o corpo boiando por volta da 1h desta quarta-feira, 12, ao lado do trator que ainda estava ligado e acionaram a polícia. O local foi isolado até a chegada do Corpo de Bombeiros que atestou o óbito. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) também compareceu no local. O corpo de Caetano foi encaminhado para necropsia e caso o será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Spaçofm