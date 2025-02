Polícia Civil prende condenado por homicídio e roubo em Nova Petrópolis

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (2ª DPRI) de Nova Petrópolis, sob coordenação do Delegado Fábio Idalgo Peres, efetuou na manhã desta quinta-feira (11/02) a prisão de N.P., 53 anos, condenado a 14 anos de reclusão pelos crimes de homicídio e roubo. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul.



O condenado foi localizado em área rural de Nova Petrópolis após trabalho de investigação realizado pela equipe policial. A prisão ocorreu por volta das 11h30 no bairro Linha Temerária. Após os procedimentos legais e exame de corpo de delito, o detido foi encaminhado ao Presídio de Canela, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A ação foi executada por equipe de policiais civis da 2ª DPRI de Nova Petrópolis, demonstrando a efetividade do trabalho investigativo no cumprimento de mandados judiciais e captura de condenados pela Justiça.