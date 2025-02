Educação Financeira | Casa de Ferreiro, Espeto de Pau

Caro leitor, tenho certeza que já ouviu esse ditado, “casa de ferreiro, espeto de pau” que significa que alguém é hábil em algo, mas não usa essa habilidade para si próprio. Por vezes profissionais que ensinam pessoas a realizarem com efetividade mudanças em suas vidas e negócios, não realizam na totalidade no seu dia a dia. Hoje quero compartilhar com você algo que negligenciei e por consequência me levaram a não ter bons resultados, espero que meu exemplo evite que aconteça o mesmo na sua vida.

Decidi investir no ramo gastronômico em 2023 e como uma boa financeira fiz o plano de negócios principalmente no que tange o orçamento, até porque a operação de franquia já vem descrita em um documento que chamamos de (COF) Circular de Oferta de Franquia. Animada por diversificar meus investimentos e por adorar a gastronomia esqueci do princípio mais básico que ensino nas minhas mentorias, não considerei se esse negócio estava alinhado com meus valores pessoais.

Bom, antes de mais nada preciso definir que os valores pessoais, para mim é o que determina a nossa vida, eles orientam as nossas escolhas e ações. Nossos valores funcionam como um guia sendo ele que irá nos orientar no modo de agir e pensar. Além disso, são também a representação daquilo que acreditamos.

Para quem me conhece sabe que o meu principal valor é a LIBERDADE e não considerei isso quando decidi empreender nesse negócio. Uma amiga me questionou, Ju onde você foi se meter? Minha vida sempre foi a prestação de serviço, onde escolho quando, como, quanto, quem e onde fazer, ou seja, liberdade de escolha. Mas a gastronomia é um setor que te priva, só quem vive sabe, primeiro que é de segunda a segunda, uma rotina pesada. Mas para mim, o mais complexo foi a logística de gerenciar duas empresas, a vida de mãe, esposa, dona de casa e todos os demais papéis que entraram em conflito com meu valor pessoal. Leia-se que até mesmo a maternidade também fere esse valor, porque o bebê até os dois anos fica totalmente dependente da mãe, no meu caso engravidei 15 dias após ter comprado a franquia, então imagina que o desafio foi dobrado para mim.

Para resumir a história, mudei de rota, olhei para dentro, deixei ainda mais claro o que eu quero, mas principalmente o que eu NÃO quero para minha vida e tudo voltou a fazer sentindo e a fluir. E ressalto mais uma vez, não é necessário apenas dinheiro para investir em algo, tão pouco só conhecimento, se não respeitarmos os nossos valores pessoais e alinharmos eles com as nossas escolhas há grande chance de “sentarmos na graxa”. Então você que está pensando em empreender ou já empreende e está percebendo que as coisas não estão fluindo como deseja, pare um momento e analise se os seus valores estão sendo respeitados, se não souber como fazer procure ajuda e verá que o caminho ficará mais simples e claro.