IPTU pode ser parcelado em até 11 vezes em Canela

Quem não pagou o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Canela em cota única tem, agora, a oportunidade de parcelar em até 11 vezes. A primeira parcela é para 15 de fevereiro e o desconto de 3% continua garantido aos bons pagadores.

O secretário da Fazenda, José Carlos Doncatto, destaca a importância da contribuição com o imposto, pois é a partir dele que o Município reverte em investimentos em diferentes setores da cidade. As áreas mais beneficiadas são a educação e a saúde. “O IPTU tem uma importante função social, pois a arrecadação é utilizada em benefício da própria comunidade”, declara Doncatto.

Conforme determinado na Constituição Federal, a distribuição funciona da seguinte forma: 25% para a Educação e 15% em Saúde, contudo, a gestão municipal de Canela investe acima desses parâmetros em ambas as áreas. “O Município de Canela aplica além do que a lei nos exige”, atesta o secretário.

O restante da contribuição é desmembrado para investimentos nas mais diversas frentes, tais como obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica, iluminação, turismo, programas sociais, dentre outros. “Por isso, a contribuição de cada cidadão é tão essencial. A população paga seus impostos e eles revertem em serviços de qualidade a toda comunidade”, conclui.

Atendimento

Para retirar o carnê, os contribuintes podem comparecer no Paço Municipal, na Rua Dona Carlinda, nº 455, no Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13h às 16h30. Ou, ainda, pode agilizar o atendimento através do banner do IPTU disponibilizado no site www.canela.rs.gov.br.