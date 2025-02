Todo Dia Tem Arte está de volta

Com um convite para mergulhar no universo da criatividade e imaginação, o projeto Todo Dia Tem Arte retorna em março, trazendo vida, cor e emoção para escolas e instituições de Canela.

Composto por 10 oficinas e 10 apresentações de teatro de formas animadas em diversos estilos como de fantoches, marionete, marote e lambe-lambe, o projeto promete descentralizar a arte, levando inspiração a todos os cantos da cidade de Canela.

Entre as oficinas ofertadas, uma das grandes novidades é a de Desenho Mangá, que convida os participantes a explorar o estilo das histórias em quadrinhos japonesas, conhecido pelos traços marcantes: olhos grandes e expressivos, silhuetas elegantes e uma estética encantadora. Outras oficinas incluem iniciação à língua japonesa, confecção de dedoches e fantoches, pintura em tela, bonecos feitos de material reciclado e a delicadeza das bonecas de pano.

As primeiras três oficinas serão realizadas no Cidica, dias 12, 19 e 26 de março, e serão conduzidas pela criadora do projeto, Daiene Cliquet. Nestas, os participantes aprenderão a confeccionar as tradicionais bonecas de pano, e também as charmosas bonecas de fuxico e a famosa Tilda, que encanta com seu ar delicado e romântico, reconhecidas pelo corpo longo, olhos em forma de pontinhos e ausência de boca – porque falam diretamente ao coração. As Tildas prometem ser o destaque dessa experiência.

No decorrer do ano, instituições como APAE, Casa Vitória, Associação Semear, Centro Social Padre Franco, Casa Lar, Oásis Santa Ângela e escolas como Severino Travi, Zeferino José Lopes e Cônego João Marchesi receberão as atividades e apresentações do projeto, ampliando o alcance da arte e da cultura em Canela.

“A arte transforma. Ela nos dá asas para sonhar e criar, mesmo em meio à simplicidade. É isso que buscamos levar com o Todo Dia Tem Arte: uma experiência sensível e transformadora, onde cada um possa se redescobrir através da criatividade”, destaca Daiene Cliquet, idealizadora e artista à frente do projeto.

O Todo Dia Tem Arte Canela, concebido e produzido por Daiene Cliquet Artes, Projeto financiado pela PNAB, Política Nacional Aldir Blanc, Apoio Prefeitura Municipal de Canela, Cultura Canela, Realização Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil.