Vereador Felipe Caputo apoia torneio esportivo em homenagem ao Mês da Mulher

Em celebração ao Mês da Mulher, Canela se prepara para um evento especial voltado ao esporte e à inclusão. O Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, recebeu Patrícia Niclotti e Vitória Fauth, representantes da equipe As Gurias Voleibol, para discutir os preparativos do Torneio de Vôlei Feminino Amador, que acontecerá no dia 15 de março (sábado), no Ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta.

O torneio é uma homenagem a Eva Antonia Fagundes de Freitas (Eva Louca), figura marcante no esporte local. Além de incentivar a prática esportiva, o evento busca promover lazer e integração entre as atletas e a comunidade.

Durante a reunião, também foi confirmado o apoio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), representado por Marcelo Drehmer, garantindo a estrutura necessária para a realização da competição.

Para mais informações e inscrições, o contato pode ser feito com Vitória Fauth pelo telefone (54) 99174-4582.