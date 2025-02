Vereadores recebem Secretários de Assistência Social e Gestão Pública para discutir alternativas para famílias afetadas pelas enchentes e que hoje estão com aluguel social

Nesta quarta-feira, 12, o Presidente da Câmara de Canela, Felipe Caputo, acompanhado dos vereadores Graziela Hoffmann, Lucas Dias, Adir Denardi Júnior, Jone Wulff, Joãozinho Silveira e Rodrigo Rodrigues, receberam na Casa Legislativa, Carmen Seibt, Secretária de Assistência Social, Ismael Viezze, Secretário de Gestão Pública, e Anne Grahl Müller, Procuradora do Município.

Um dos pontos centrais da reunião foi o expressivo gasto mensal atual da Prefeitura de Canela de 202.029,00/mês com o aluguel social, destinado à hospedagem temporária de 63 famílias em hotéis e pousadas do município.

Auxílio temporário e regularização habitacional

Como alternativa para reduzir os custos e oferecer uma solução mais definitiva a todos os envolvidos, o Poder Executivo encaminhará um Projeto de Lei para a Câmara de Vereadores onde consta um auxílio temporário direcionado exclusivamente àquelas famílias que realmente necessitam de aluguel social até as residências já acordadas com os mesmos, no Loteamento Recomeçar finalizem suas obras.

Paralelamente, a gestão municipal pretende acelerar a construção das casas remanescentes do loteamento, onde até o momento, 33 residências foram edificadas, das quais 21 já servem de moradia para famílias citadas.

Com isso, o Poder Executivo exigirá de todos os envolvidos um Termo de Compromisso com normas estabelecidas junto a estas habitações, onde o não cumprimento das mesmas implicará na retirada do auxílio. Uma medida que busca evitar fraudes e assegurar que os recursos atinjam os necessitados.

Loteamento Recomeçar

Casas já construídas: 37.

Casas a serem construídas: 26.

Valor total das casas com mão de obra – R$2.409.960,00.

Valor já pago – R$1.138.040,00.

Valor restante – R$1.271.920,00