Canela passa a contar com coordenadora de Educação Especial Inclusiva

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, dia 13, na Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Especial Rodolfo Schlieper, com a participação da equipe da Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, foi apresentada a nova coordenadora de Educação Especial Inclusiva (EEI), Alexandra Renck. Na oportunidade, a profissional apresentou as novas ações que serão implementadas no setor.

Abrindo o encontro a secretária de Educação, a professora dra. Maria Gorete Rodrigues da Silva e o secretário adjunto da pasta, professor Evandro Nunes, apresentaram a nova coordenadora e demais componentes que auxiliaram no processo de inovação da Educação Especial no município. Gorete frisou a importância da valorização das profissionais e das experiências já vividas até o momento para que haja um avanço no setor. “Temos que ampliar o apoio aos professores e monitores nas escolas infantis e fundamentais, tornando a Educação Especial ainda mais humanizada e inclusiva”, ressalta.

A nova coordenadora, Alexandra Renck, abordou a nova metodologia de trabalho da área, explicando que ocorrerá de forma integrada. Desta maneira, a Escola Especial Rodolfo Schlieper, o Centro de Atenção e Desenvolvimento Integral ao Estudante (Cadie) e os profissionais de Atendimento Educacional Especializado (AEE) – que serão alocados nas escolas nos próximos dias – trabalharão de forma conjunta. “Esta união de esforços otimizará o trabalho pedagógico e de atendimento aos alunos de inclusão”, destaca a coordenadora.

Ela enfatiza, ainda, que, em curto prazo, serão contratados profissionais especializados para acompanhamento nas escolas e futuramente haverá a criação das Salas de Recurso Multifuncional. “Vamos trabalhar para que a educação inclusiva em Canela possa ser plena, com a total participação do aluno. Queremos atingir a equidade para que todos, de fato, tenham as mesmas oportunidades”, finaliza Alexandra.