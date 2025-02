Opinião Forti | As Redes, sempre Elas

Os vereadores desta nova legislatura, em sua maioria, estão utilizando fortemente suas redes sociais para dar publicidade às suas ações. Não que isso não fosse feito antes, mas agora a nova turma tem feito um trabalho consistente. Além dos sempre conectados Rodrigo Rodrigues, Lucas Dias, Grasi Hoffman e Felipe Caputo, destaco o bom trabalho do Cabo Antônio neste início, com algo muito positivo, além de Adir Denardi. É interessante ver o cotidiano do trabalho dos edis e a forma como eles usam as ferramentas à sua disposição.

É claro que, com as postagens, também vem a interação da audiência, e às vezes penso que muitos estão desconectados da realidade. Em uma postagem do vereador Lucas Dias sobre a falta de manutenção do Ginásio Carlinhos da Vila, alguns comentários demonstram isso. A verdade é que, seja para debater esporte, saúde, educação, turismo, obras ou qualquer outro setor, você nunca vai ter 100% de assertividade.

Muitos dos que tiveram acesso ao vídeo não conheciam a realidade do ginásio. Outros tantos sabiam que o espaço estava deteriorado. Que bom que se deu publicidade à situação e, melhor ainda, que se debata mais sobre isso. O que não podemos é julgar que apenas a nossa ideia seja imperativa sobre as outras. Sempre há aquela pessoa que diz: “Pra que ginásio enquanto tem gente na fila do hospital!”. Concordo que não podemos ter gente na fila do hospital, esperando meses para uma simples consulta ou com seu filho esperando vaga em educação infantil. É um absurdo ver ruas sem iluminação pública, é triste ver diversas vias esburacadas ou um calendário de eventos esvaziado. É horroroso saber que o Centro de Feiras está deteriorado, que a Casa de Pedra virou um depósito e que o Teatrão precisa de mais uma reforma. Mas tudo precisa ser feito e uma coisa não depende da outra. Que tudo seja discutido, debatido e as resoluções sejam tomadas com bom senso. As redes sociais seguirão aí para o bem e para o mal!

Aliás, Falando em Rede Social

Um post polêmico do ex-prefeito Constantino Orsolin esta semana sobre o superávit que ele teria deixado ao final de sua gestão deu muito pano para manga. No seu Facebook, Constantino reafirmou, com imagens e planilhas, que deixou sim a verba confirmada no dia 31 de dezembro. O que ficou estranho foi um comentário do ex-secretário da saúde Leandro Gralha, atual vereador, onde ele pergunta: “Por que não fez o ginásio municipal, a rota panorâmica não saiu do papel e o telhado do Ginásio Santa Marta, o abandono dos prédios públicos, deixou cair tudo para vender barato.” Gralha segue batendo firme no ex-prefeito e, pelo jeito, tem bastante coisa para falar. A relação não é nada boa.

Ainda sobre a relação entre Constantino e seus ex-secretários

Quem entrou em contato comigo foi Luciano Melo. Sempre muito cordial, ele me explicou que já se desfiliou do MDB e que, no momento, está analisando seus próximos movimentos políticos. Disse que não tem mais relação com o ex-prefeito e que prefere, neste momento, não dar mais detalhes dos motivos do seu afastamento. Certo é que a mágoa de Melo com parte da executiva do partido é gigantesca e não digerida. Aliás, é óbvio que atualmente o partido está bem fragmentado, inclusive na câmara. Só não vê quem não quer.