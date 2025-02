10ª Páscoa em Gramado terá edição especial do maior evento de confeitaria das Américas

Em sua 10ª edição, a Páscoa em Gramado, que ocorre de 28 de março a 21 de abril de 2025, terá como uma das novidades o maior evento de confeitaria das Américas. Com atrações durante os quatro finais de semana da Páscoa, a Mara Cakes Fair vai ocorrer na Rua Coberta. Além de cenografia lúdica, o espaço vai receber talk shows, desfiles, oficinas, arena kids e exposições.

Conforme Mara Angelo, fundadora da Mara Cakes Fair, a expectativa é atrair um público superior aos 500 mil visitantes recebidos em Gramado na última Páscoa. Mara destaca que tem recebido contatos de confeiteiros de todo o Brasil interessados em visitar a cidade. “Além de valorizar o lúdico, a feira surge num momento importante para incrementar os negócios no setor de confeitarias do Rio Grande do Sul, atraindo importantes marcas”, frisa Mara, destacando ainda que o evento não é apenas para confeiteiros. “É uma experiência completa para toda a família. Faz total sentido a união entre a Páscoa em Gramado e a Mara Cakes Fair. É um casamento perfeito”, destaca.

Entre as atrações, Mara cita o Sugar Fashion, um desfile com roupas feitas de açúcar; o Sweet Game, desafio entre equipes demonstrando conhecimento sobre confeitaria; o Talk Show; a Arena Kids e a Arena Show, com professores ensinando a confeitar; além de exposição de bolos. “Nosso evento é lúdico, com muitos doces e muito chocolate. Queremos encantar com cenografias e atrações para todas as idades. Tem tudo para ser um grande sucesso”, afirma.

Para a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a Páscoa sempre foi muito importante para Gramado. Ela destaca que a autarquia está investindo bastante para que seja o grande evento do primeiro semestre. “Reforçando a retomada da movimentação turística. Por isso, teremos a participação da Mara Cakes Fair, que trará ainda mais brilho e atrações ao evento”, cita Rosa Helena.

PROGRAMAÇÃO INTENSA

Além da Mara Cake Fair na Rua Coberta, a Páscoa em Gramado terá inúmeras atrações lúdicas e religiosas. Na Praça das Etnias, vai funcionar a Casa do Pascoalino e a Vila de Páscoa. Também estão confirmadas a consagrada Parada de Páscoa e a Corrida do Coelho. O aspecto religioso está contemplado na programação do Gramado Aleluia. Além de celebrações nas igrejas e templos, o evento terá duas procissões ao ar livre – a de Ramos e dos Passos. “Estamos na fase final de preparação da programação na nossa Páscoa e a espera vai valer muito a pena. Temos muitas surpresas incríveis planejadas, com atividades e momentos especiais para toda a família. Será uma experiência incrível”, destaca Patrícia Poetini, gestora do evento.O Ministério da Cultura apresenta a 10ª Páscoa em Gramado. O evento conta com patrocínio master da Gav Resorts. Copatrocínio: Havan. Hospedagem oficial: Laghetto. Colaboração: Casa Lúdica Gramado. Agente cultural: Marca Produções. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução.