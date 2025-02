Câmara de Gramado recebe vereadores de Canela para fortalecer parceria entre os Legislativos

Reiterando o compromisso de parceria entre cidades e seus poderes Legislativos, a Câmara de Vereadores de Gramado recebeu, na última quinta-feira (17), uma comitiva de vereadores da cidade de Canela. O grupo foi recepcionado pelo presidente da Casa, vereador Ike Koetz (Progressistas), e pelos demais membros da Mesa Diretora, Pedro Lazaretti (Progressistas) e Roberto Cavallin (Republicanos).

Durante a visita, os vereadores conheceram as instalações da Câmara, incluindo a Sala VIP, o Teatro Elizabeth Rosenfeld, a TV Câmara e o plenário Júlio Floriano Petersen. O presidente do Legislativo canelense, Felipe Caputo (PSDB), destacou a importância da aproximação entre as Câmaras Municipais para a construção de políticas públicas que beneficiem ambas as comunidades, reforçando a interdependência entre Gramado e Canela.

“É uma honra ser recebido nesta Casa e poder criar essa sintonia entre os poderes. Queremos construir um futuro mais promissor para a nossa região, e, para isso, precisamos fortalecer essa irmandade entre os Legislativos”, afirmou Caputo.

O presidente da Câmara de Gramado, Ike Koetz, também ressaltou a importância da parceria entre as cidades e a necessidade de união para promover o desenvolvimento regional. “Gramado e Canela são cidades fortes, formadas por populações aguerridas, que lutam diariamente para construir um futuro mais próspero, digno e inovador. Juntos, podemos ir ainda mais longe”, destacou.

Também participaram da visita os vereadores Adir Denardi (PSDB), Lucas Dias (PSDB), Rodrigo Rodrigues (PDT), Joãozinho Silveira (MDB) e Nene Abreu (MDB).