Carnaval na Serra Gaúcha é alternativa para quem busca descansar e desacelerar

Enquanto o carnaval toma conta das ruas, o Parador Hampel propõe um respiro para quem busca desacelerar. Localizado em São Francisco de Paula, o hotel mais antigo da Serra Gaúcha, com mais de 120 anos de história, oferece uma programação especial para aqueles que desejam trocar o ritmo acelerado da folia pelo aconchego da natureza. Com 50 hectares de mata preservada, trilhas, cachoeiras e um ambiente de paz, o CarnaHampel convida os visitantes a uma experiência única de descanso, boa gastronomia e conexão com o essencial.

O chef Marcos Livi assina a programação do CarnaHampel. Foto: Alvaro Bax

A programação traz um roteiro sensorial que combina sabores e momentos de contemplação. No sábado (1), a experiência começa com a Floresta Negra, o menu Alemão do Hampel, marcado por pratos de sabores intensos e envolventes. No domingo (2), o calor do fogo e o aroma da brasa definem o A Ferro e Fogo de Carnaval, evento assinado pelo chef Marcos Livi, em que a tradição do fogo dá o tom da refeição.

Na segunda-feira (3), a Feijoada com Samba traz o equilíbrio entre sabor e ritmo, criando um ambiente descontraído e acolhedor. Para encerrar, a terça-feira de carnaval (4) convida a um momento de leveza com o Brunch do Ana Terra, perfeito para recarregar as energias e se despedir do feriado com tranquilidade.

O CarnaHampel é um convite para quem deseja se desconectar do excesso e se reconectar com a natureza, a história e o prazer das pequenas coisas.

A feijoada do Parador Hampel é já um clássico de carnaval. Foto: Alvaro Bax

Além da gastronomia e do ambiente acolhedor, o Hampel oferece atividades para toda a família. Os visitantes podem explorar as trilhas ecológicas, refrescar-se em cachoeiras e até vivenciar um passeio a cavalo, tornando a experiência ainda mais imersiva na natureza. O hotel, que é pet friendly, recebe os companheiros de quatro patas para que ninguém fique de fora da diversão. Com um clima tranquilo e cercado por paisagens deslumbrantes, a programação é uma oportunidade para famílias, casais e amigos aproveitarem o feriado longe da agitação, em um refúgio de paz e bem-estar.

Serviço:

• Local: Parador Hampel, Rua Boca da Serra, 455, Remanso Indianópolis, São Francisco de Paula

• Reservas: (54) 99692-9717 ou reservas@paradorhampel.com