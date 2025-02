Inscrições para o Torneio de Pênaltis em Dupla de Canela são prorrogadas até 21 de fevereiro

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o Torneio de Pênaltis em Dupla 2025. Agora, os interessados poderão garantir participação até o dia 21 de fevereiro.

O torneio acontecerá no domingo, 23 de fevereiro, no Campo da Celulose, e promete reunir amantes do futebol em uma disputa de habilidade e precisão nas penalidades.

Como se inscrever?

As duplas devem comparecer à sede do DMEL, localizada no Campo da Celulose (Rua Patrício Zini Sobrinho, 441, bairro Celulose), para efetuar a inscrição. Como taxa de participação, cada dupla deve doar 10 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Participe!

O Torneio de Pênaltis em Dupla já se tornou uma tradição em Canela e é uma excelente oportunidade para os esportistas testarem suas habilidades e competirem em um evento descontraído e dinâmico.

Para mais informações, entre em contato com o Departamento Municipal de Esporte e Lazer.