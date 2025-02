Retorno do Gramado Cineclube na Várzea e no Centro: filmes cults e convidados especiais

Neste fim de semana o Gramado Cineclube retorna, após a pausa de férias, para sessões com filmes da dupla Kaufman & Jonze, considerados novos clássicos.

No sábado, 22 de fevereiro, será exibido “Sinédoque, Nova York” (2008, 128 min), do cultuado diretor e roteirista Charlie Kaufman. A obra faz um paralelo entre o teatro, a vida do personagem e o cinema. A sessão começa às 19h no Museu Estação Férrea, na Várzea Grande (Rua Oscar Wille, 165 – Vila do Sol) e terá participação do cineasta gramadense Enrico Peccin, que conduzirá o debate ao final do filme.

Já no domingo, o cineclube exibe “Quero ser John Malkovich” (1999, 112 min), filme indicado a 3 Oscars e que aborda o mundo do bonequeiro interpretado por John Cusak, estrelando também Cameron Diaz. A direção é de Spike Jonze (que também fez “Adaptação” e “Ela”), que também assina o roteiro ao lado de Kaufman.

O evento acontece no Ateliê do Centro de Cultura Arno Michaelsen, junto ao Lago Joaquina Rita Bier, também às 19h.

Após a sessão, dois convidados especiais: os bonequeiros gramadenses Beth Bado e Nelson Haas

A entrada é franca e a classificação para os dois eventos é de 14 anos.